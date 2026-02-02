Universidad Católica se estrenó dentro del torneo nacional con una igualdad a dos tantos ante Deportes La Serena, en un duelo de alto impacto que se disputó en el Estadio La Portada.

Tras lo que fue este partido, el DT de la UC, Daniel Garnero tuvo palabras para lo que fue el arbitraje de este duelo, mostrando su disconformidad total por el desempeño de Piero Maza.

Ante esta situación, el periodista Cristian Caamaño se dio el espacio en el programa ‘Puntapié Inicial’ en Radio Agricultura para cuestionar lo que fue el mensaje del estratega de los ‘Cruzados’ contra el arbitraje en lo que fue esta primera fecha del torneo.

“Está claro que en el fútbol chileno hace rato ha ido cambiando, quizás algún equipo exagere en la reanudación del juego o abusar de la falta, pero no puedes culpar en el primera fecha a la falta de ritmo, un partido donde en el primer tiempo estabas para el nocaut no por la falta del ritmo o los cobros”, declaró.

Garnero no quedó conforme con Maza | Foto: Photosport

Concluyendo, Caamaño le pide un poco más de autocrítica a Daniel Garnero en el análisis del partido, en la que señala que la UC no se ha podido ver en una buena versión en lo que han sido estos últimos dos partidos, mostrando ciertas dudas.

“Primeros busquemos que está pasando, ¿Por qué no jugó Valencia?, no resulta lo que hizo el otro día en la Supercopa, ahora de nuevo, tuvo buena reacción, tendrá que ver en parte, pero primero hay que jugar al fútbol para tener ritmo”, cerró.

