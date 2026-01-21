Universidad Católica comenzó con el pie derecho en la temporada 2026. Tras vencer 4-2 a Huachipato en la semifinal de la Supercopa de Chile, los Cruzados aseguraron su paso a la final y dejaron en evidencia el potencial de algunos refuerzos recientes.

Uno de los jugadores que ha llamado la atención es el argentino Justo Giani, quien ingresó en el segundo tiempo ante los acereros y mostró una intensidad destacable, adaptándose rápidamente al esquema de Daniel Garnero.

El ex Aldosivi de Argentina cerró el marcador y su desempeño generó elogios entre comentaristas y exfutbolistas del cuadro de la Franja.

Justo Giani celebrando su primer gol con la camiseta de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Gonzalo Fouillioux destaca el debut de Justo Giani en la UC

El periodista Gonzalo Fouillioux en el programa de Youtube llamado Balong Radio destacó cómo el trasandino aportó frescura y dinamismo a la UC, evaluando su impacto y las posibilidades de que se consolide en el once titular.

“Justo Giani entró bien, me gustó. Me gustó la intensidad con la que quiso jugar el partido”, señaló el también comentarista de TNT Sports.

El comunicador también analizó cómo Giani se podría acomodar dentro del equipo en el futuro: “Si es que él es titular y Palavecino igual, van a intercambiar el rol: uno va a jugar por la banda y el otro va a venir para adentro”, agregó.

Con estas perspectivas, la UC demuestra que sus nuevas caras no solo suman números al plantel, sino que también podrían aportar soluciones tácticas decisivas de cara a la temporada 2026.

En síntesis…

Justo Giani debutó con Universidad Católica en la semifinal de la Supercopa 2026 y dejó una gran impresión gracias a su intensidad y dinamismo.