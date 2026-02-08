Los “Cruzados” vuelven a su casa, el Claro Arena, con la misión de mejorar la imagen dejada tras el empate 2-2 ante La Serena donde remontó un 0-2 para quedarse con un punto.

Por su parte, el “León de Collao” busca sumar sus primeros puntos en Primera División tras su reestreno con derrota ante O’Higgins, marcando un hito al volver a enfrentar a la UC en esta categoría después de 18 años.

Coordenadas del partido

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026.

Domingo 8 de febrero de 2026. Hora: 20:30 horas (Chile).

20:30 horas (Chile). Estadio: Claro Arena, Las Condes.

Claro Arena, Las Condes. Árbitro: Cristián Garay.

Cristián Garay. Transmisión: TNT Sports Premium y Max.

Datos clave y curiosidades

Duelo de “Viejos Rockeros”: El partido tendrá un atractivo especial en las áreas con el choque de goleadores experimentados: Fernando Zampedri (hexagoleador de la UC) frente a Joaquín Larrivey , quien viene de ser el artillero de la Primera B.

El partido tendrá un atractivo especial en las áreas con el choque de goleadores experimentados: (hexagoleador de la UC) frente a , quien viene de ser el artillero de la Primera B. Bajas sensibles: La UC no contará con Fernando Zuqui (en reintegro) ni Alfred Canales. En la visita, destaca la ausencia de Jorge Henríquez por suspensión.

La UC no contará con Fernando Zuqui (en reintegro) ni Alfred Canales. En la visita, destaca la ausencia de por suspensión. Historial en tablas: En registros oficiales de Primera División, el historial está curiosamente igualado con 3 victorias para cada uno y un empate. El último enfrentamiento data de febrero de 2008, con triunfo lila por 2-1.

En registros oficiales de Primera División, el historial está curiosamente igualado con y un empate. El último enfrentamiento data de febrero de 2008, con triunfo lila por 2-1. Seguridad y Accesos: Se exigirá el Registro Nacional de Hinchas para el ingreso. Las puertas del Claro Arena abrirán a las 18:30 horas.

Formaciones

Minuto a Minuto