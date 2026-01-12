Tras la larga teleserie sobre la posible salida de Eduard Bellode Universidad Católica, Cruzados ya habría iniciado sondeos por otros jugadores. Por lo que los dirigidos por Daniel Garnero habrían puesto el ojo nuevamente en otro futbolista del Campeonato Nacional.

El jugador de Audax Italiano, Michael Vadulli estaría en carpeta de los cruzados de cara al 2026. Esto nacería por la eventual salida de parte de una de las piezas fundamentales para la UC en el 2025. Ya que según informó el periodista, Gonzalo Fouillioux, a través de su cuenta de X, el delantero venezolano estaría cada vez más lejos de renovar en los cruzados.

Los problemas iniciarían de parte de su club propietario, Barcelona SC, quien solo ha puesto trabas para la salida del ex Deportes Antofagasta.

Por esta razón es que el elenco de Las Condes habría iniciado rápidamente conversaciones para reemplazar la posible salida de su jugador. Todo esto debido a que tendrán un 2026 cargado con mucho fútbol, ya que disputarán cinco torneos en la temporada.

Sería el medio partidario a la UC, Frecuencia Cruzada, quien confirmaría el arribo del ex Palestino, y que también ratificaría que el delantero llega desde los itálicos mediante un préstamo por todo el 2026.

Michael Vadulli sería nuevo jugador de Universidad Católica

Todo indicaría que el formado en Deportes Iquique sería el sexto refuerzo confirmado en la UC. Quien se sumaría a las incorporaciones de Justo Giani, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y de Juan Ignacio Díaz.

¿Vadulli está para jugar en Universidad Católica?

El delantero chileno vivió una de sus mejores temporadas a sus 27 años con el conjunto de La Florida. Y es que entre la Liga de Primera y la Copa Chile, jugó 29 encuentros en los que marcó 5 goles y entregó 3 asistencias.

