Tras quedarse con el Chile 2 y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Universidad Católica comenzaron a moverse con mayor decisión en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

En San Carlos de Apoquindo saben que el armado del plantel será clave para competir en todos los frentes, razón por la cual la dirigencia ha intensificado las gestiones para sumar nombres que encajen en el proyecto deportivo liderado por Daniel Garnero.

En ese escenario, uno de los jugadores que ha tomado fuerza en los últimos días es César Munder, atacante que aún no renueva su vínculo con Cobresal y aparece bien posicionado para transformarse en el quinto refuerzo del elenco cruzado.

César Munder disputó 31 partidos esta temporada, en la cual convirtió 7 goles y aportó con 3 asistencias | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Tras días de pausa, la UC vuelve a la carga por César Munder

Según informó el medio partidario Punto Cruzado, durante esta semana se produjo un avance importante en las conversaciones entre las partes, luego de varios días sin novedades concretas.

“Se acercaron algunas posturas y desde la UC preguntaron por las condiciones”, detalló el citado medio, marcando un cambio de escenario favorable para el conjunto precordillerano.

Además, se adelantó que “si todo sale bien, podría llegar una primera oferta entre esta o la próxima semana”, lo que refuerza la opción de que Munder continúe su carrera en la Franja.

De esta manera, en un mercado donde Universidad Católica busca ampliar su plantel y sumar variantes ofensivas, el nombre de Munder comienza a instalarse con fuerza como una alternativa concreta para reforzar el ataque cruzado.

En síntesis…

Universidad Católica volvió a acelerar en el mercado de fichajes y César Munder emerge como una opción concreta para reforzar el plantel precordillerano.