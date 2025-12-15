En Colo Colo están analizando el mercado de fichajes y haciendo las primeras consultas para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz, de cara a la temporada 2026.

Eso sí, en el Cacique tienen un presupuesto bastante corto luego de una campaña para el olvido en el año del centenario, por lo que la billetera de Blanco y Negro sería súper acotada.

Según informaciones, en el cuadro popular estarían dispuestos a gastar 1 millón de dólares en refuerzos, un monto mucho menor a los cuatro millones que invirtieron a inicios de 2025.

La fórmula para hacer rendir este monto sería buscar algunas figuras del medio local y optar a préstamos. Incluso, ya han sido acercados algunos nombres, para reforzar el ataque, a las oficinas del Estadio Monumental.

Así lo dio a conocer este lunes el periodista Nicolás Ramírez en ESPN Chile, quien confirmó que el atacante César Munder fue propuesto en Colo Colo, considerando que terminó contrato con Cobresal.

También estarían en carpeta otros dos jugadores que entran en este presupuesto, como el centrodelantero Steffan Pino que acaba de descender con Deportes Iquique y el puntero Daniel Castro de Deportes Limache.

El Popín tiene contrato vigente hasta 2027 con los tomateros, pero podría negociarse un préstamo con opción de compra.

Estos tres nombres asoman como refuerzos “low cost” (bajo costo) para Colo Colo. Entre todos suman 31 goles en este 2025: 17 tantos de Popín Castro, siete de Pino y siete de Munder.

El próximo viernes habrá una reunión de directorio en Blanco y Negro, donde serán analizados estos candidatos y otros nombres para reforzar al cuadro popular.

César Munder fue acercado a Colo Colo en este mercado de fichajes. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

