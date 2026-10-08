Universidad Católica y su probable formación para enfrentar a Audax Italiano en la Liga de Primera

Universidad Católica prepara esta formación para su vuelta a la Liga de Primera ante Audax Italiano.

Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que será este partido, en el que tienen como gran objetivo el poder sumar los tres puntos para seguir firmes en la pelea por el Chile 2.

La UC llega a este compromiso después de haber quedado eliminada de la Copa Chile ante Unión La Calera, pero en la Liga de Primera acumula cuatro triunfos consecutivos.

En lo que será este duelo, el conjunto de la precodillera espera poder mantener su tranco de victorias en el torneo y prepararía importantes sorpresas para enfrentar a los ‘Itálicos’.

La UC va con todo por el Chile 2 | Foto: Photosport

La formación de la UC

La probable formación de la Universidad Católica sería con Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso y Nicolás L’Huillier en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani como delanteros.

Publicidad

El duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano se disputará este sábado 10 de octubre a partir de las 20:00 horas, en el Claro Arena, por la fecha 24 de la Liga de Primera.