En el Cacique están muy cerca de asegurar la continuidad de una de sus figuras, incluso les saldrá más barato de lo que esperaban.

Una gran noticia está por caer en Colo Colo y sería un regalo de Navidad adelantado para los hinchas del cuadro popular, pues estarían muy cerca de abrochar la continuidad de una de las grandes figuras de la estrella 35.

Se trata del goleador Maximiliano Romero, quien estaba a préstamo desde Argentinos Juniors y que el Cacique va a retener, haciendo uso de la opción de compra.

En el Estadio Monumental tenían hasta el próximo martes 1 de diciembre para dar a conocer su intención al equipo trasandino, lo que hicieron en las últimas horas tras definir como prioridad la situación del delantero de 27 años.

Es más, según información del periodista argentino Thiago Álvarez Rico, hay “acuerdo de palabra para que Maxi Romero sea adquirido de manera definitiva por Colo Colo”.

Maxi Romero a detalles de asegurar su continuidad en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Además, en Macul habrían conseguido una considerable rebaja en el precio del 50% del pase, pues al inicio se hablaba de 1,5 millones de dólares y ahora disminuiría en 300 mil de la divisa estadounidense.

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El contrato con los albos sería por dos temporada. “1,2 millones de dólares con contrato hasta diciembre de 2028, procedente de Argentinos Juniors”, completó Álvarez en X.

Lo sorpresivo del trato, es que en la operación no sería incluido el arquero Brayan Cortés, que está a préstamo en el elenco de La Paternal y también hay una opción de compra, pero de 500 mil dólares por el 80% del pase. Esto se resolvería aparte.

Colo Colo asegura a su nuevo goleador

De esta forma, Romero sería la primera figura que Colo Colo retendrá en este periodo, luego de hacerlo con el entrenador Fernando Ortiz y adelantándose incluso a la situación del capitán e ídolo Arturo Vidal.

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Cabe recordar que el ex Racing de Avellaneda se convirtió en el máximo artillero de los albos esta temporada, llegando a las 20 conquistas el pasado domingo en la goleada por 3-0 sobre Universidad Católica, donde se inscribió con un hat-trick.