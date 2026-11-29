Colo Colo igualó a dos tantos ante Deportes La Serena en un entretenido encuentro que se disputó en el Estadio Monumental por la penúltima fecha de la Liga de Primera.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Fernando Ortiz conversó con la prensa y se refirió a lo que fue la vuelta a la canchas de Leandro Hernández tras lo que fue su accidente de tránsito que provocó la madrugada del domingo 8 de noviembre, en la que dio detalles de su decisión.

“El ‘Chino’ tiene que hacer un clic de lo que sucedió donde le ha dejado un aprendizaje muy importante en su vida de lo que sucedió, del que obviamente está arrepentido de esa situación”, partió señalando Ortiz.

Agregando a esto, el ‘Tano’ espera que el jugador haya aprendido la lección de lo que fue esta compleja situación y ponga el foco en su carrera deportiva, en donde le abre las puertas para ir recuperando su confianza en lo mental y futbolístico.

Hernández volvió a ver minutos tras su accidente | Foto: Photosport

“El fútbol y la vida continúa, yo quiero darle esa confianza que nos mostró siempre y dando los minutos de a poco para que vaya adaptándose más en lo mental que en lo físico”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz dejó en claro que para el duelo ante los ‘Papayeros’ quería que Hernández volviera a ver acción, ya que sin duda espera tenerlo en la mejor de sus condiciones para lo que son los duelos decisivos de Colo Colo en la Copa Chile.

“Quería que jugara los minutos que quería, pero trate de cuidarlo un poquito más. El día de mañana ya volvemos a entrenar para preparar el día miércoles, es el objetivo que tenemos por delante”, cerró.