La Universidad de Chile sigue complicado tanto en lo dirigencial como en lo deportivo. Los azules marchan en la duodécima posición del Campeonato Nacional y arrastran tres derrotas consecutivas que los tienen a tan solo tres unidades del descenso directo, mientras Azul Azul hace caso omiso y no ha salido a dar explicaciones a los hinchas.

Marcos González, ex defensor central del Romántico Viajero, se tomó un momento para conversar con Bolavip Chile acerca del difícil momento que atraviesa la U dirigencialmente y en la cancha.

"A la directiva de la U le diría que hay que cambiar lo que están haciendo porque no está dando resultados", partió indicando Lobo del Aire.

Añadiendo que el presente del club "más que molestarme es triste verlo así, yo creo que nadie la quiere ver así y ese es el sentir que tengo en estos momentos todos".

Los hinchas de la U no la pasan bien por el momento que vive el club de sus amores | Foto: Agencia Uno

"Yo pasé por varias etapas en la U y la más incómoda era cuando no nos pagaban los sueldos, cuando estaba todo atrasado, cuando lamentablemente por ahí había una mezcla entre resultados positivos y no era que anduvieramos tan mal para que no pagaran los sueldos. El plantel conseguía partido a partido puntos y no estaba la otra parte. A mí no me gustaría estar con los sueldos impagos", complementó.

Para finalizar, el recordado campeón de la Copa Sudamericana lanzó una frase que llamó la atención de los hinchas azules. "A mí me gustaría estar adentro como un miembro de la institución para poder tener las herramientas, para poder cambiar esto, y yo se que las tengo. Yo no sé quien tiene o no tiene las capacidades, pero yo estoy seguro que si lo organizo yo lo doy vuelta", concluyó González.