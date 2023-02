Universidad de Chile sufrió su segunda derrota en tres fechas disputadas por el Campeonato Nacional 2023 a manos de Palestino. Los azules no pudieron repetir el triunfo obtenido ante Unión Española en la jornada pasada y terminaron cayeron contra los árabes.

Por lo mismo, es que las críticas no se dejaron esperar, pues la U se ha reforzado para esta temporada y así no volver a sufrir con el tema del descenso. Un tema que se ha vuelto tónica en las últimas temporadas.

En esa línea, es que el periodista de TNT Sports, Claudio Bustíos, afirmó que los universitarios con el fútbol que están mostrando y con la falta de algunos nombres para reforzar al plantel, está para volver a pasarlo mal.

"Así con el plantel que se está quedando, con dudas en el arco actualmente, estamos hablando de solo rendimiento, con dudas con el lateral izquierdo, con dudas de si necesitaba o no un Felipe Gutiérrez. Esta U, así como está, está para sufrir otro año más", sostuvo el comunicador.

"Lamentablemente es así y porque además trajeron un técnico que se supone que le sacará trote a jugadores que ayer (domingo), en este gol de Barticciotto, de verdad no tenían respuesta física. Barticciotto pasa a cinco jugadores, pero en línea recta, ni siqueira gambeteando. Es potencia física contra lo que le quedaba de resto físico a la Universidad de Chile", agregó.

"Entonces ahí hay un tema de perder los duelos permanentemente durante el partido, va desgastando a los jugadores, va a desgastando a un técnico que tenía una propuesta y no le resulta", complementó.

Los azules no pudieron en su visita frente a Palestino | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, también se refirió a los cambios realizados por Mauricio Pellegrino y que demuestran que aún no hay algo consolidado.

"De hecho, saca a Palacios que aparece como titularísimo, para tratar de buscar otras vías de poder hacerle daño al rival y siento que la U está entrampada nuevamente en eso. Tercera fecha y todavía no hay un equipo claro, es verdad y uno podrá decir 'es apresurado', pero es la Universidad de Chile, es Pellegrino y por algo se le trajo", manifestó Bustíos.

"Hay nombres, por ejemplo Guerra, que con la camiseta de Ñublense la descosía y ahora con la U juega algunos minutos. Pregunté si efectivamente del punto de la preparación física sus métricas son parecidas a las que llegó desde Ñublense, me aseguran en la U que así es. Que no hay un sobrepeso, que no hay baja de rendimiento", añadió.

Finalmente, cerró con que "por lo tanto, hay algo desde los futbolístico más que nada que no está cuajando, mientras otros empiezan a encontrar el rumbo y en un campeonato que además es súper irregular. Un día un equipo gana, el rival que viene es Magallanes y que tiene una posesión que es súper peligrosa de cara a lo que ahora está proponiendo la Universidad de Chile".