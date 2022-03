Cristián Caamaño es tajante: "Santiago Escobar no solo es el peor debutante en el torneo, es lejos el equipo que peor juega"

La Universidad de Chile no pudo y supo aprovechar el hombre de más durante todo un tiempo y cayó ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura. Los Azules contaron con dos de sus nuevos refuerzos en cancha: el uruguayo Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos, quien fue el capitán del equipo.

El Romántico Viajero desaprovechó una gran oportunidad de quedar en el primer puesto del Campeonato Nacional y llegar de gran manera a afrontar el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

El periodista de ESPN, Cristián Caamaño, dio una fuerte crítica en el programa FChile al estratega colombiano Santiago Escobar, donde ni los centrales de la U se salvaron de las opiniones de Caamaño.

"Cuando la gente dice: "Dale tiempo, rodaje". Bueno, la U enfrentó a dos equipos con técnicos nuevos (Deportes Antofagasta y O'Higgins). Uno sabe a lo que juega Antofagasta y lo demostró ante Audax Italiano, uno sabe lo que juega el Capo de Provincia. Los buenos entrenadores no necesitan tiempo, tuvieron un mes de pretemporada."Si alguien me explica a lo que juega la U, yo verdaderamente le doy un premio", comenzó diciendo el periodista.

"Escobar no solo es el peor debutante en el torneo, es lejos el equipo que peor juega. Uno puede decir que no tiene demasiados jugadores , él acepta este plantel y acepta que lleguen jugadores que no se adecuan a su estilo", añadió Caamaño.

"Con estos centrales no puede salir jugando, con estos centrales él no puede establecer ninguna idea de juego al menos por la que se le contrató. Si tu vas a contratar un técnico "Sampaolista" o "Bielsista, tú sabes que tienes que tener buenos extremos, un volante central que juegue", sentenció el declarado hincha de la U.