Cristián Caamaño felicita a Universidad de Chile pero lanza dura advertencia: "El objetivo es salvar la categoría, no vaya a desconcentrar esto a los jugadores"

Universidad de Chile eliminó a Universida Católica en los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua y sacó boletos a semifinales del torneo ¿La figura? Cristián "Chorri" Palacios, quien anotó un doblete y desató la locura de los hinchas azules.

El Romántico Viajero contó con las oportunidades más claras de aumentar el marcador, pero las desatenciones en los minutos finales hicieron que los dirigidos por Ariel Holan igualaran el marcador, pese eso, los azules celebraron en la Sexta Región.

Cristián Caamaño, panelista de Agricultura, analizó lo que fue la llave entre los dos cuadros universitarios y quedó maravillado con lo planteado por Sebastián Miranda.

"Fue mejor la U en los dos partidos, en el análisis global siempre fue mejor la U", comenzó diciendo el reconocido comunicador.

Miranda sigue dándole alegrías a la U | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "tuvo más ocasiones de gol y pudo haber liquidado este partido. Católica estaba entregada en los últimos 15 minuto y si la U hubiese tenido más frialdad, más tranquilidad, podría haber aumentado las cifras. Pero, no le pidamos de la noche a la mañana que sepa cerrar los partidos, pero al menos es un paso adelante".

"No hay confundir que el objetivo principal que es salvar la categoría, cosa que todavía no está asegurada, está muy cerca. No vaya desconcentrar esto a los jugadores de la U", dejó en claro al final Caamaño.