Universidad de Chile ya comienza a pensar en lo que será la temporada 2022, donde deberá afrontar el Campeonato Nacional. Para eso, la dirigencia azul puso manos a la obra y empezó a fichar jugadores tras la salida de gran parte del plantel que peleó el descenso en la última temporada.

Ayer se realizó la conferencia de prensa de la presentación de Santiago Escobar como nuevo DT del Romántico Viajero, el cual fue acompañado por Luis Roggiero y Michael Clark. Fue a Roggiero que se le consultó la cantidad de jugadores que iban a traer como refuerzos y este respondió tajantemente que "esperan contar con entre seis u ocho incorporaciones".

Uno de los criticó el número de incorporaciones fue el periodista y panelista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño. El comentarista fue enfático sobre las pocas opciones que tiene la U en las divisiones juveniles para promover jugadorees.

“Me parece un número corto considerando la cantidad de jugadores que se fueron y viendo la cantera que tiene la U, que no es una cantera generosa", partió diciendo Caamaño.

"Una cosa es que le den importancia y otra cosa es que estén capacitados para jugar. Claro, hay 23 juveniles pero cuantos jugadores están para jugar en Primera División, cuantos ocupó la U y tu dijiste estos chicos están para pelear una titularidad, solo Marcelo Morales y que uno imagina que tendrá tener un reemplazante lógico profesional", agregó.

"Hace muchos años que la U no tiene la cantera que tiene la Católica y Colo Colo, es cosa de ver cuantos jugadores seleccionados sub 20 tiene. No me vengan con el verso que vamos a promover juveniles cuando ellos nisiquiera saben si puede ser promovidos porque no existen", cerró el comunicador.