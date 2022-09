El histórico Cristián Mora tuvo sus reparos con la dirigencia de Azul Azul por la elección de Sebastián Miranda como entrenador interino de Universidad de Chile. A juicio del ex seleccionado nacional, Ronald Fuentes contaba con toda la experiencia para asumir en un momento con este.

Cristián Mora se decepciona de la dirigencia de Universidad de Chile por elección de Sebastián Miranda: "Me gustaba Ronald Fuentes

Continúan las reacciones a la decisión de Azul Azul por Sebastián Miranda como técnico interino de Universidad de Chile, al menos, para este partido frente a Palestino a jugarse el día jueves próximo.

Desde luego y considerando que el otro nombre que rondaba era el de Ronald Fuentes, pero que por el instante ya no corre como candidato, muchos querían ver al ex líbero ahora desde la banca laica y salvar el barco.

Uno de ellos fue Cristián Mora, quien en conversación con el programa Círculo Central, tuvo una pareciación respecto a la salida de Diego López. "Yo creo que la solución de echar a Diego López, no se si era la más correcta, pero ya los resultados no lo estaban acompañando" fue la primera impresión del otrora polifuncional.

"Van a echar mano a Sebastián Miranda, el técnico ayudante, que está hace un buen tiempo en el club, el grupo ya lo conoce y puede que le de resultado", añadió Mora.

Ronald Fuentes salió de la lista de candidatos, aunque Mora lo quería (Archivo)

Sin embargo y en virtud sobre el nombre que apareció de Ronald Fuentes, Mora no titubeó y fue enfático en señalar que "en lo personal me gustaba mucho Ronald, tiene manejo, tiene experiencia, conoce el club y eso yo creo que le da un plus en relación a Sebastián", aclaró.

Y al término, Cristián Mora no tuvo reparos en criticar a la regencia tras esta determinación, "pero al final la decisión la toman los dirigentes que ellos son los que mandan estos. Hace tiempo no toman buenas decisiones y es por eso que el club está como está", cerró.