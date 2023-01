Mauricio Pellegrino tuvo que jugársela con el joven canterano Pedro Garrido para enfrentar a Coquimbo Unido en el primer partido de la pretemporada ¿El motivo? El guardameta Cristóbal Campos no viajó junto al plantel por "motivos personales", noticia que fue comunicada a través de las redes sociales del club.

Pero este jueves 5 de enero, el seleccionado nacional llegó hasta La Serena y se incorporó de inmediato a las prácticas del equipo en el estadio La Portada, pensando ya en lo que será el próximo encuentro ante Rosario Central.

Campos ya está con sus compañeros en La Serena | Foto: Universidad de Chile

Pero Campos no quiso quedarse callado y conversó este viernes los diversos medios de comunicación en el hotel de concentración de la U, donde aprovechó de disipar las dudas de los hinchas del Romántico Viajero acerca de ciertos rumores de su ausencia en los primeros días de la pretemporada en la región de Coquimbo

"Me siento bien, quería estar acá, quería estar de vuelta donde soy feliz y me siento pleno. No quería estar en otro lugar que fuera en el club con todo el ambiente nuestro, más que trabajar me hace bien", arrancó diciendo.

"Me ausenté en los primeros días y lo quería aclarar porque desde el año pasado no lo quise hacer en ningún momento porque no quería abandonar la situación que estabamos viviendo como club, de estar peleando allá abajo y quería estar en cancha. Soy de los primeros que quiere jugar y quiere ser titular, tengo que estar a disposición de lo que es el club y el técnico para demostrarle que voy a poner la cara por el equipo, sea la posición que sea", agregó.

"Mi situación es muy personal y llevo 10 meses pasándolo así, no me correspondía abandonar el barco. Yo soy el primero en dar la cara, el que quiere estar el fin de semana y si tengo que dar la cara por alguien, le voy a hacer", finalizó el canterano.

De esta forma, se espera que el futbolista de 23 años retorne a la titularidad este sábado 7 de enero, cuando la U enfrente el cuadro trasandino en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.