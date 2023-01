Universidad de Chile recibió el primer golpe del 2023 tras caer por 2 a 0 ante Coquimbo Unido. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino mostraron poca precisión en el terreno de juego del estadio Francisco Sánchez Rumoroso y generaron variadas dudas entre los hinchas azules en redes sociales.

Si bien el Romántico Viajero está comenzando una nueva era y los pupilos del ex Vélez Sarfield no terminaron por convencer, el equipo azul tiene tiempo para seguir trabajando de cara al inicio del Campeonato Nacional 2023.

La U sufrió más de la cuenta en la Cuarta Región de nuestro país | Foto: Jorge Díaz - Agencia VS

El periodista Danilo Díaz tras el encuentro realizó un breve análisis del amistoso de pretemporada y de algunos jugadores azules.

"Se vio largo el equipo, los dos interiores no funcionaron en un comienzo sobretodo en la hora inicial, Federico Mateos con poca participación no siendo en el dueño del juego como en Ñublense, Luis Felipe Gallegos en el inicio participó y después se diluyó, los de arriba interesante trabajo de Renato Huerta, Franco Lobos a cuentagota, Leandro Fernández fue al choque y ese no es su juego y después tuvo más participación cuando entró el Chorri Palacios", aseveró el Hincha Puma, como le apodan.

"Tiene que llegar un arquero. A la U le falta un jugador por fuera y que haga el recorrido, ese jugador que era Jean Beausejour en su momento o que era Zacarías pero ese jugador nunca la U lo ha recuperado", indicó.

El conjunto bullanguero ahora se preparará para enfrentar este sábado 7 de enero a Rosario Central por la Copa Verano Coquimbo 2023.