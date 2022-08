Universidad de Chile recuperó la confianza luego de eliminar a Cobresal por Copa Chile el pasado lunes en Valparaíso y llega fortalecida al clásico ante Universidad Católica.

Un Clásico Universitario que para los azules es algo más que el orgullo de poder vencer a unos de los clásicos rivales, como también el regreso de los laicos al Estadio Nacional, pero se enmarca en la obligatoriedad de poder sumar puntos que les permita recuperar la senda de la victoria en el Campeonato Nacional, extraviada desde hace seis jornadas.

Diego López está haciendo un trabajo minucioso y no quiere que se le escapen detalles. Por tal razón, dejó a algunos elementos en Santiago para la revancha ante los mineros y que puedan estar bien para el Clásico Universitario. Una de esas piezas claves es el mediocampista Emmanuel Ojeda.

El ex Rosario Central comentó sobre la importancia de este compromiso, como lo van viviendo y de su situación física que lo tuvo complicado hace algunas semanas. Respecto al duelo ante la UC, el ex Canalla sostuvo que "sabemos que es un partido complicado, nos estamos jugando mucho, lo tenemos presente. Esperamos no desesperarnos y entrenarnos para llegar bien a ese partido", señaló Ojeda.

Darío Osorio es la gran figura de la U. Emmanuel Ojeda dice que hay que trpasar calma a los jóvenes antes de partidos como éste (Agencia Uno)

Sobre cómo va viviendo la previa del encuentro y cómo lo prepara más aún su experiencia de haber jugado el clásico de Rosario, el "5" azul manifestó que "es un partido muy lindo de jugar. Todos lo quieren jugar. Peleamos un puesto para estar en ese partido. Lo vivo con tranquilidad. Miro videos, lo que se puede corregir, pero lo llevo con tranquilidad", aseveró.

Por último, valoró el hecho de volver a ser locales en el Estadio Nacional, algo que él vivirá por primera vez, resaltó que vaya a existir esa instancia, "se valora mucho jugar en Santiago. Creo que para el hincha esta bueno jugar acá. Es un plus que nos van a dar".