Francisco Eguiluz, periodista del programa Todo Es Cancha, tuvo no tan buenas palabras para el desempeño de Felipe Seymour en el norte de nuestro país, pero destacó el compromiso de José Ignacio Castro y Daniel Navarrete.

Universidad de Chile solamente logró una igualdad ante Cobresal luego de comenzar ganando el compromiso, por lo que el clasificado a cuartos de final se definirá este lunes 22 de agosto en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Uno de los jugadores más criticados por la parcialidad azul por su cometido ante los Mineros fue Felipe Seymour. "Walala", como le dicen, se vio algo desordenado en el Estadio El Cobre de El Salvador y los hinchas no toleraron su desempeño en las diversas redes sociales.

Francisco Eguiluz, periodista y panelista del programa Todo Es Cancha, le levantó el pulgar al rendimiento de Castro y Navarrete, pero se fue encima de Seymour por su cometido.

"Me parece que los laterales marcaron bien. Gran partido de Castro (José Ignacio) y Navarrete (Daniel) no se complicó nunca por su sector tampoco.Subieron poco, pero un equipo malo que está peleando el descenso yo creo que la tarea de los laterales no es subir, yo creo que es cerrar constantemente como lo hicieron los dos en unas pelotas cruzadas", aseguró.

Seymour sigue sin convencer a los hinchas de la U | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "los centrales tuvieron que tapar todas las cagadas de Felipe Seymour, que fueron muchas. Siempre fuera de posición, siempre afuera de destiempo, corriendo para cualquier lado. El chico Cordero hizo un partidazo, salió y la U perdió el rumbo y el equipo no tocó la pelota en 10 minutos, con Seymour corriendo para cualquier lado".

"Seymour, buenas noches los pastores", sentenció el reconocido comunicador radial al ser consultado por su continuidad en el cuadro universitario.