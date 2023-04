Cada vez queda menos para el duelo válido por la décima fecha del Campeonato Nacional entre Audax Italiano y Universidad de Chile que se va a desarrollar este domingo a las 15:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Y el morbo se instaló desde el momento en que Marcelo Díaz llegó a la tienda itálica tras su frustrado regreso a la U y llegó el instante en que el Chelo se va a medir ante el club de toda su vida.

Pero echando el tiempo atrás, este suceso no es nuevo si vinculamos a los azules y floridanos con algún jugador que haya pasado de su lado a otro y más aún, que en su tiempo desde los universitarios, no querían más a un futbolista y en los verdes encontró el lugar ideal para continuar con su carrera.

Es lo que le ocurrió a Héctor Hoffens, otrora delantero azul quien a fines de 1983 dejó la institución y a la temporada siguiente, partió al Audax. El ex puntero conversó con Bolavip Chile y recordó ese triste suceso que le correspondió experimentar.

"Nunca había tenido tantas ganas de poder jugar esos partidos, porque fui desechado, prácticamente regalado y demostrar que se habían equivocado. Le hice buenos partidos a la U a pesar que me dolía el corazón, pero tenía la posibilidad de volver, me la jugué y todo", rememoró el otrora extremo azul, quien junto al ex goleador Sandrino Castec, vivieron ese duro episodio.

Consultado sobre cómo debe estar en esta previa Marcelo Díaz y enfrentar a la U, Hoffens señaló que el mediocampista es un gran profesional y que desde luego hará un buen partido. "Marcelo es tan profesional como uno y está defendiendo su camiseta que es la de Audax, a pesar de tener su corazón azul. El gerente se equivocó al no llevar a Marcelo Díaz, pero bueno, ya pasó. Hoy en día está al otro lado y debe hacer como siempre que es jugar bien", enfatizó Hoffens.

En otro tema y que va relacionado a los que están al borde de la suspensión, y que son Matías Zaldivia, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda y Leandro Fernández, Hoffens es bien claro y que el partido que importa es el que viene, tenga las consecuencias que tenga, entre ellas, quedar fuera del Clásico Universitario.

Hoffens y Castec no siguieron en la U y Audax Italiano les abrió las puertas en 1984 (Archivo)

"No hay otra solución, hay que ir partido por partido. Si queda afueran, lamentable nomás. No hay que olvidarse lo que hay que hacer hoy día y eso es ganar a Audax. De ganar, la U quedará en los primeros lugares", aclaró el ex atacante.

Y al cierre, Hoffens fue consultado sobre Lucas Assadi y Darío Osorio, de la posibilidad que convivan juntos en la cancha en algún momento. El otrora atacante sentenció que "la verdad es que no los he visto, salvo en la Sub 20. Por lo que comentan y por lo que he escuchado, para mi, Lucas Assadi es mucho más que Darío Osorio", concluyó.