Se viene un partido de campanillas válido por la décima fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Audax Italiano recibe a Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida este domingo a las 16 horas.

Desde luego, lo que más llama la atención será que Marcelo Díaz enfrentará a su amada U y todavía más luego de su frustrado retorno a inicios de temporada, siendo el cuadro verde quien le abrió las puertas para continuar su carrera nuevamente en el país.

Es por eso, que muchos han tratado de opinar en virtud a como el Chelo abordará este compromiso, que sin duda es especial para él, no obstante, ahora defiende la camiseta del equipo que dirige Manuel Fernández.

Hugo Droguett dialogó con Bolavip Chile y dio su parecer respecto al venidero compromiso y la imagen que dará Díaz por el hecho de tener enfrente la camiseta azul. "No creo eso de jugarse la vida, pero sin duda que para él y la gente que le pueda entregar un gran reconocimiento, claramente que va a ser especial. A nosotros nos gusta que nos reconozcan y la gente le entregará el cariño que le pueda tener", reveló el zurdo, quien fuese compañero de carepato entre las temporadas 2005 y 2006.

En otro tema, el ex Deportes Temuco fue consultado sobre cuál debiese ser la dupla de ataque entre el argentino Leandro Fernández, Nicolás Guerra y Cristian Palacios. "Bueno, hay que ver el estado de ánimo de Fernández. A mi me gustaría que jugaran los tres, pero si el técnico decide poner a dos, me gustan Fernández y Palacios. Por lo que hizo Leandro a veces también el estado de ánimo cambia. Hay veces que uno se siente avergonzado, entonces hay que ver su estado de ánimo y confianza", sentenció Droguett.

"Dependerá de su ánimo", dijo Hugo Droguett si Leandro Fernándezs irá o no desde el arranque ante Audax (Photosport)

Finalmente y en relación a que Matías Zaldivia, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda y Leandro Fernández están al borde de sumar la quinta amarilla y si se las muestran ante Audax Italiano, no podrán estar en el clásico ante Universidad Católica, el ex seleccionado nacional fue claro y conciso si es que Mauricio Pellegrino debe tener resguardos o no, al respecto.

"La U no se puede guardar nada en este momento, no está en condiciones. No están bien ni mal, peor viene con variedad de resultados, entonces es difícil para el técnico decir 'guardo por esto y por esto otro', no está en condiciones de hacerlo", cerró Dorguett.