No se pudo obtener la cuarta victoria al hilo y es por eso que en la Universidad de Chile quedó la sensación de dos puntos perdidos luego del empate ante Unión La Calera en la cancha del Estadio Santa Laura. Situación que permitió, nuevamente, asomara el escepticismo entre los expertos sobre el real nivel de la U y su capacidad para protagonizar en el torneo.

Uno que aterrizó tras la seguidilla de triunfos es Héctor Tito Awad. El comentarista, volvió a sentir decepción por el desempeño laico y quedó para nada conforme con el rendimiento estudiantil, razón por la cual pasó el resultado final.

"No creo que La Calera haya hecho tanto mérito, yo creo que la U la dejó empatar. Antes del partido yo dije que el cambio de esquema era importante, pero no lo era todo. Si no la forma de marcar, la forma de correr y no vi nada de eso", manifestó el conentarista de La Magia Azul.

Sobre si se retrocedió en base a los tres partidos ganador anteriormente, Awad fue claro y recalcó que "dieron tres pasos para atrás. Esta es la misma U de antes de mejorar con O'Higgins, pero con un esquema diferente que le resultó en dos partidos", argumentó.

De todas maneras, sí rescató el trabajo del argentino Leandro Fernández, a quien endiosó, pero en relación al resto del plantel, el longevo comunicador sostuvo que no puede ser que el marco que hubo en el Santa Laura, sea factor de nerviosismo para el plantel azul.

"No hubo figuras, salvo Fernández que si Fernández no estaba, la U pierde. El equipo fue una pena, pareciera cuando todos estábamos esperando jugar con 15 mil personas, el jugador número doce, como que se me entran a cagar los cabros", sentenció el periodista.

Awad cree que los jugadores se asustaron con el estadio lleno (Agencia Uno)

Además y aprovechando la instancia, Awad volvió a criticar al técnico Mauricio Pellegrino a quien no le mucha capacidad sobre todo pensando en el Superclásico ante Colo Colo del domingo 12 de marzo. "Pellegrino no es de mi amores y lo demostró no haciendo cambios demorando mil horas siendo que ya nos habían empatado. No se qué pueda hacer Pellegrino para jugarle a Colo Colo, la U ha venido en buenos momentos y ha perdido allá, 21 años no es poco. Creo que si la U renace de las cenizas del partido con Curicó, puede tener alguna chance. Pero si vemos la U de La Calera, podemos tener complicaciones", puntualizó.

Al cierre, Tito Awad sacó a relucir todo su corazón y los deseos que tiene de medirse con el archirrival, "Colo Colo está más abajo que la U, pero me dejaron con muchas dudas y yo lo único que quiero es ganarle a Colo Colo"; finalizó.