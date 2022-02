Hernán Galíndez fue la gran figura en el triunfo de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta, pues el portero atajó un penal en un momento clave y que pudo dar vuelta el destino del partido.

En conversación con la transmisión de TNT Sports post compromiso, el seleccionado ecuatoriano tuvo autocrítica en cuanto al juego que mostró el equipo. Sobretodo en el segundo tiempo y que además tenían un hombre más en cancha desde el primer tiempo.

"La verdad que no fue el partido que teníamos que hacer, hay que ser autocríticos. Perdimos la pelota por varios momentos del segundo tiempo. A ver, no es por menospreciar al rival ni mucho menos, pero teniendo un hombre de más no se notó", comenzó diciendo.

"Eso hay que corregirlo, habrán cosas que se deben hacer mejor, pero siempre que se gane es más fácil de mejorar. Gracias a Dios, tenemos a Ronnie (Fernández) de nuestro lado, que hasta el último minuto pelea todas las pelotas y nos dio la victoria", agregó.

En esa línea de estar con un jugador más en cancha, el arquero no comprendió en como se complicó tanto el encuentro. Aunque tambien cree que se mejoró con relación al duelo con Unión La Calera en la primera fecha.

"Eso hay que ver, la verdad que dentro de la cancha tampoco lo entendí mucho. Por supuesto que soy el iniciador del juego, hay cosas por mejorar. Creo que se jugó mejor que el partido anterior, pero sin duda que hay cosas por mejorar todavía", expresó el meta.

En cuanto a los penales cobrados a favor del elenco de Antofagasta, Galíndez no detalló en ninguno de los dos y fue claro con relación a ellos. Además, se le consultó por aquella labor de hablarle a los pateadores y si tenía información de ellos.

"La verdad que la de córner veo que caen delante mío y veo un cabezazo que se va afuera y el segundo saltaron bien, no puedo decir si fue o no penal. No me gusta hablar sin saber", añadió.

"Son cosas psicológicas que trabajo y ponerlas en práctica, hoy salió bien en uno y mal en el otro. Así que también hay cosas que mejorar. El entrenador de arqueros me había pasado la información más o menos de cómo pateaban ellos, pero obviamente en un penal no tienes el cien por ciento de acertar, más allá de una estadística", comentó el arquero.

Finalmente, se siente orgulloso de pertenecer al plantel y que este triunfo les permite seguir al tope de la tabla de posiciones con canaste limpia y a la espera de lo que pase en el resto de los partidos de la fecha.

"Como dije, hay cosas que salieron bien, otras mal y sin duda es un orgullo ser parte de este grupo. Ahora ganamos el segundo partido consecutivo y seguir arriba", expresó Galíndez.

"Una cosa no quita la otra. Estoy contento por los seis puntos, pero sí la forma hay que mejorarla. No podemos sufrir hasta el último minuto y como dije antes, mientras se gane es más fácil para corregir", cerró.