Hernán Galíndez y su buen momento en la Universidad de Chile: "No trato de reemplazar a nadie ni quiero ponerme a la altura de nadie"

Sin duda uno de los grandes refuerzos que ha sumado la Universidad de Chile para esta temporada, ha sido la llegada del portero argentino nacionalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez, quien en este inicio de torneo se ha vuelto una pieza clave en los Azules.

Ante esto, el portero dialogó con Publimetro lo que ha sido este inicio de campeonato con el conjunto dirigido por Santiago Escobar y sus primeras sensaciones en este corto periodo en el Romántico Viajero.

“Bien, tranquilo, contento, sin novedades. Aun adaptándome, pero entendiendo ya la importancia de este equipo y de la institución, en el país y a nivel internacional. Tratando también de responder y de ser aporte”, inició indicando el portero.

Galíndez explicó lo que ha percibido desde que llegó a la U, tras el periodo de restructuración que han realizado los Azules tras sus magras campañas realizadas anteriormente, en donde el arquero de la selección ecuatoriana se mostró muy feliz.

“Me ha sorprendido gratamente. No sólo encontré lo que esperaba, sino que también hubo cosas que me sorprendieron a nivel institucional, como la cantidad de gente que sigue al club, lo fanáticos que son y cómo lo hacen vivir en toda circunstancia. Trato de disfrutar todos los días de esto, porque siento que es un privilegio jugar en este tipo de equipos”, expresó el Galíndez.

Finalmente, el portero de los Azules fue consultado sobre la importancia que ha tenido el arco de los Laicos en esta parte de su historia, en donde se han forjado muchos referentes en el puesto como Sergio Vargas y Johnny Herrera.

“No trato de reemplazar a nadie ni quiero ponerme a la altura de nadie. Sólo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y responder. Siento una responsabilidad, pero no por tener que llegar a la altura de quienes estuvieron antes que yo en este arco, sino por defender mi trabajo, mi prestigio y demostrar por qué me eligieron”, cerró el arquero de los Azules.