Histórico DT pierde la paciencia con Bastián Tapia y le cae con dureza: "Puta que es malo, no es inteligente para jugar"

La Universidad de Chile volvió a los abrazos con Sebastián Miranda al mando y derrotó por 2-1 a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, compromiso válido por la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que ingresó el segundo tiempo en reemplazo de Yonathan Andía fue el juvenil Bastián Tapia, quien no tuvo una de sus mejores actuaciones en esta temporada y al ver el mal desempeño que estaba teniendo durante el transcurso del cotejo, el entrenador Gustavo Costas mandó a sus pupilos a atacar por dicha banda, lo que generó más de alguna complicación para los dirigidos por Miranda.

Raúl Toro, ex futbolista chileno, atendió el llamado de Bolavip Chile y se fue en picada con el rendimiento del jugador de 20 años.

“Se notó altiro cuando salió el lateral derecho y pusieron a este Bastián Tapia. Puta, un desastre el cabro, puta que es malo para la pelota, no es inteligente para jugar. Llega y sale, le tocan la pelota y lo dejan botado”, comenzó diciendo.

“Ahí tuvo la U hasta que salió Andía porque no había hecho nada Palestino, pero por ahí fue un pasadizo la U. Aguantó bien y los jugadores quedaron fuera de puesto, pero lo hicieron bien, con empeño, con garra, pero fundamentalmente los dos centrales son los que afirmaron a la Universidad de Chile”, añadió.

Tapia pasó más de alguna complicación en los minutos que estuvo en cancha | Foto: Agencia Uno

Toro no cree que los jugadores de Universidad de Chile le hayan ‘hecho la cama’ a Diego López: “Yo no estoy de acuerdo con eso que le hayan hecho la cama. Lo que sí, yo encontraba muy pasivo al entrenador, no lo vi nunca pararse, gritar a un jugador, siempre estaba sentado”, aseguró.

ver también De Tezanos le hace un queque XL a Casanova

En comparación con Seba Miranda, aclaró: “Miranda es más activo, pero fundamentalmente porque este entrenador que se fue no tuvo a los dos centrales competitivos. Estos dos sí son competitivos y la U ya contra Coquimbo dejó el arco en cero y ayer le hicieron un autogol, se ve que está más aceitada la defensa, le dieron esa solidez defensiva que necesitaba la U”, sentenció.