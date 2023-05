Si algo incomodó a Universidad de Chile el día de la derrota ante Coquimbo Unido fue la actuación del juez, Juan Lara Luco, quien tuvo un pálido cometido y que fue blanco de las críticas de parte del mundo azul.

Es por esa razón, que algunos históricos en diálogo con Bolavip Chile, sostuvieron que ante ese desempeño, es necesario tomar cartas en el asunto y sobre todo, que si existe la herramienta del VAR, pueda ser aplicada si la situación así lo amerita.

Por ejemplo, el ex polifuncional azul, Cristián Mora, no tuvo problemas en comparar lo que se hizo en el Estadio Monumental y las polémicas en la cuales fue protagonista el áebitro, José Cabero. "Vi el partido de Colo Colo con Audax y el penal que cobran a favor de Colo Colo no es muy diferente al que no le cobran a Audax. Si vamos a cobrar todo, cobremos todo y si tengo la duda debo ir al VAR, pero para algunos se aplica y para otros no", reconoció el ex jugador.

A su vez y ya adentrándose en lo que fue el duelo entre piratas y estudiantiles, Mora argumenta que "hay que ser rigurosos también en la evaluación que les dan a los árbitros semana a semana, han castigado a árbitros por menos. Fue un mal arbitraje (el de Juan Lara), pero tampoco creo que el juego de la U haya sido muy bueno", sentenció el ex futbolista.

Otro que está en esa línea relacionada al Video Asistencia Referil, es Cristián Castañeda. El ex lateral derecho afirma que los jueces y autoridades "no se ponen de acuerdo, soy un defensor del VAR, creo que vino a poner justicia, pero hay que usarlo bien", manifestó.

Sobre si Azul Azul debiese reclamar contra el juez Lara, El Scooby no lo duda y señala que "la U está en su derecho a reclamar por el arbitraje. Se ve minimizado por el error de Campos, pero en el primer gol hay falta, no se está imponiendo la justicia como debiera. Si está el VAR, vaya y consulte", enfatizó Castañeda.

Siguen las reacciones en torno al arbitraje de Juan Lara (Photosport)

Otro que está en esa línea es Sandrino Castec.El otrora goleador indica que "vi la jugada y lo que ocurrió realmente en el partido. Hay que tener un poquito de cuidado, respetar el reglamento. Creo que aquí se pasa todo por alto, el VAR es caro y no se le está dando la utilidad que corresponde", sostuvo el Bombardero.

Castec fue más allá y quiere castigos ejemplares para jueces como Lara. "Es responsabilidad del comité de árbitros, ya no hay que culpar a la ANFP ni a los clubes. Ojalá que este tipo de arbitrajes pueda ser sancionado con varios partidos y eso les va a doler demasiado a los árbitros", cerró el ex atacante.