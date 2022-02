Uno de las escenas más recordadas de los últimos Supeclásicos entre la Universidad de Chile y Colo Colo fue el que protagonizaron el lateral Jean Beausejour y el delantero Mauricio Pinilla en abril de 2018, el que marcaría un antes y después en su relación de amistad.

En ese momento, ambos jugadores eran parte de la Selección Chilena y tenían un gran carácter adentro y afuera del terreno de juego. En tan solo minutos se enfrascaron en una fuerte discusión, donde ambos tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

En las últimas horas, el ex bicampeón de América con la camiseta de la Selección Chilena conversó con La Tercera y salió al paso sobre el episodio con "Pinigol".

"Yo transparenté al otro día mi situación, el Pini igual. Nunca ocultamos que se dañó la relación. Hoy puedo decir que converso con él. Vamos en vía a recuperar lo que teníamos antes. Hoy tenemos una muy buena relación", partió diciendo "Bose".

Además, agregó que "traté de no volver a ver el video de nuevo. Creo que lo vi una vez, pero no me gusta. Me da vergüenza. Pero lo que más me molestó ese día, más allá de lo desagradable de la situación, no fue eso. Fue perder. Los que me conocen, saben que eso fue.

Para finalizar, el ex defensor de la U no quiso contar más detalles sobre los insultos que le dio a Agustín Orión, el portero de Colo Colo. "Para mí la cancha es sagrada, nunca diré lo que pasó en ella. Me pueda favorecer o me pueda perjudicar. Más si me puede favorecer", sentenció.