Las dos grandes promesas de Universidad de Chile podrían estar en el banco de suplentes ante Palestino, situación que Johnny Herrera no ve con malos ojos.

Universidad de Chile quiere sumar su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional y buscará ante Palestino encaramarse en la parte alta de la tabla de posiciones del fútbol chileno, situación que los hinchas azules ven con buenos ojos.

Durante esta semana, los jugadores que estaban con el plantel de la Selección Chilena Sub 20 en Colombia retornaron a nuestro país y rápidamente se unieron a las prácticas en el Centro Deportivo Azul, tal es el caso de Darío Osorio y Lucas Assadi, dos de las promesas azules que podrían ver minutos ante los árabes.

Assadi y Osorio quieren ganarse un puesto de titular en el esquema de Pellegrino | Foto: Agencia Uno

Pero Johnny Herrera, ídolo azul y actual panelista de Todos Somos Técnicos, se tomó con mesura la vuelta de los canteranos.

"Yo no los apuraría. Llevan poco tiempo trabajando con el equipo, Pellegrino no los conoce y solo los ha visto por el Sudamericano, pero todo sabemos como jugó esa Sub 20. Yo creo que necesitan un tiempo, un periodo de adaptación y después que empiecen a jugar", apuntó el Samurai Azul.

"Lo más problale es que sean alternativa y estaría correcto porque tampoco es llegar y que saquen a los que están jugando de un día a otro", cerró.

Recordar que el partido entre la U y los "Baisanos" está pactado para este domingo 5 de febrero a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.