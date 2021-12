Este martes 14 de diciembre se cumplen 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana por parte de Universidad de Chile, equipo que era dirigido entonces por el exitoso entrenador argentino Jorge Sampaoli.

En el marco del programa Memorabiblia, TNT viajó a Francia para conversar con el casildense sobre esta fecha especial para los hinchas de la U, pero el DT sorprendió con una confesión respecto a lo vivido por el cuadro azul en la última fecha del Campeonato Nacional ante Unión la Calera.

Sampaoli reconoce que vió el partido y lo sufrió como un hincha más de los azules.

“El domingo, cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución, no va a terminar nunca”, aseguró.

La entrevista completa a Jorge Sampaoli se emitirá este martes a las 21:00 donde hace un repaso por toda la campaña de ese 2011.

Un pasaje importante de la historia es cuando el casidense recordó el 4-0 a Flamengo. “No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles (...) Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar, diciéndonos que era impresionante lo que jugaba este equipo. Y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían”, cerró.