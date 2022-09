Kanela de Noche de Brujas preocupado por el momento de Universidad de Chile: "Nos quedamos con las ganas de ver más pasión, no es rico ver así a la U"

Universidad de Chile no levanta cabeza y le urge sumar puntos. La igualdad ante Coquimbo Unido que significó la salida del técnico, Diego López, dejó aún más apremiados a los azules en la tabla y con mucha preocupación a sus millones de fanáticos.

Incluso, para aquellos que hace rato no iban al estadio a alentar, pero que ahora surgió una posibilidad. Tal es el caso de Kanela Muñoz, cantante del grupo tropical Noche de Brujas y seguidor de la U y que estuvo presente en la igualdad ante los piratas en Valparaíso.



Kanela conversó con Bolavip a la salida del recinto y si bien debería odiarlos por el juego, jamás le daría la espalda al equipo de sus amores. Sin embargo, el cantante extrañó algo fundamental de parte de los jugadores de su equipo. "Amargura, preocupante. Es la primera vez que vengo en mucho tiempo al estadio, al menos sacamos un puntito. Nos quedamos con las ganas de ver más pasión, yo soy músico y somos apasionados. No es rico ver jugar así a la U", fue la primera intervención del artista.



Muñoz, siguió argumentando lo que a su parecer es el pobre rendimiento que muestran los futbolistas universitarios, pero que bajo ninguna circunstancia les dará la espalda. "Mucho pelotazo, balones que no van a ningún fin. Preocupante, uno que es fánatico desde chico, preocupa. Abrazo a los muchachos porque se que están cuesta arriba y uno como hincha hay que estar en las buenas y en las malas", señaló.

Kanela recibió una camiseta de la U como regalo previo al show en Viña 2015 (La Magia Azul )

Añadió que "se ha jugado pésimo y puede ser algo psicológico, se ha jugado pésimo. Están complicados y vamos a vivir finales en los seis partidos que quedan", manifestó Kanela.

Para terminar, el artista dio su pálpito en relación a si cree que el equipo se salva o no. "Sí, tenemos que quedarnos en primera y dar harto apoyo a los muchachos, porque es un equipo con mucha juventud", remató.