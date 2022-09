Sergio Navarro, ex jugador de Universidad de Chile, alzó la voz por el difícil momento que vive el cuadro azul en el Campeonato Nacional y cargó en contra de los jugadores.

Universidad de Chile sigue complicado con un posible descenso a Primera B tras el amargo empate ante Coquimbo Unido en Valparaíso, resultado que dejó al elenco universitario a tan solo dos unidades de Deportes La Serena.

Los dirigentes azules decidieron sacar a Diego López de su cargo como entrenador y jugarán todas sus fichas en Sebastián Miranda, quien tendrá su segundo periplo en la banca del Romántico Viajero y la difícil misión de sacar a flote un equipo que se está hundiendo en la tabla de posiciones.

El histórico Sergio Navarro, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la U, conversó con El Mercurio acerca del momento que atraviesa el club y le dio duramente a la calidad de jugadores que tiene la plantilla.

"Yo me pregunto, ¿quién trajo a estos jugadores? Porque con lo que tiene no llega a ninguna parte. ¿Quién trajo a estos jugadores? Desenmascaren a los culpables. El dolor es muy grande, ¡pobre Universidad de Chile!", comenzó diciendo el ex lateral izquierdo del recordado Ballet Azul.

El ex capitán azul no les perdona ninguna más a los jugadores de la U | Foto: Agencia Uno

"¿Qué jugador de la U puede estar en la selección? Este equipo no gana ni en Cuarta División, si no tiene idea de marcar, ¡los jugadores marcan al revés! Salen a marcar cuando el rival ya tiene la pelota domina da y terminan persiguiéndolos", remarcó el ex capitán azul.

Para finalizar, confesó que vive con tristeza la situación que vive el equipo de sus amores afirmando que "sufro demasiado, soy azul entero, de sangre azul, me crié en el club. El equipo no puede ir para adelante y juegan hacia atrás para que el arquero termine pateando la pelota lejos, ¿cómo se les ocurre?", sentenció.