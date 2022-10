Todo listo para el debut de Universidad de Chile en una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina y que será ante el cuadro de Dragonas de Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

El diálogo exclusivo con Bolavip Chile, Carla Guerrero habló de lo que representa este certamen tanto en lo personal como grupal. La zaguera vuelve a competir en este torneo luego que en la edición pasada de Paraguay no estuvo por lesión.

Sobre las expectativas para este campeonato, la defensora fue cauta, aunque plantea que el equipo no tiene otra cosa en la cabeza que no sea luchar y competir. "Vamos paso a paso, obviamente primero el debut y ganar. Las expectativas son un poco altas y nos hemos reforzado bien, han venido jugadoras importantes de cada selección. Siempre nos hemos planteado ir un escalón de lo que ya hemos hecho y esperamos mejorar lo que hicimos en Paraguay que no fue tan bueno", sentenció la seleccionada nacional.

Recordar que Guerrero sí participó en la versión que se disputó en Argentina en marzo de 2021 donde la U estuvo a un penal de clasificar a la final. La Jefa no dudó en reconocer que aún lamenta lo ocurrido en aquel torneo.

"Obviamente esas espinas uno las lleva siempre, pero esperamos en este debut y en esta nueva edición de Copa Libertadores dejar el nombre de Universidad de Chile y de Chile también muy alto", dijo Carla.

Sin embargo, hará su reestreno en Ecuador y detalló que cuenta las horas para volver a vestirse de corto en una Copa Libertadores. "Muy contenta. Con esas ansias de vestir la camiseta, de pisar la cancha, de entregar lo mejor de mi, de ser siempre Carla Guerrero".

Sobre los refuerzos que han llegado a la U, la zaguera central alabó esta posibilidad y que desde luego serán aporte al cuadro que dirige Carlos Véliz. "Vienen de jugar Copa América y la fecha FIFA. Hay ilusión porque nunca habíamos tenido tantos refuerzos, pero aún así siempre hemos dado la pelea, la U se caracteriza por eso. Desde luego que las jugadoras que llegaron vienen a sumarnos y para nosotros es súper importante".

Carla Guerrero confía en que la U hará una buena Copa Libertadores Femenina (Bolavip Chile)

Al cierre y en esa línea tuvo conceptos para su nueva compañera de la zaga, la paraguaya María Auxiliadora Martínez Vecca. Hace algún tiempo en el programa Somos Las Leonas, Yaki señaló que para ella era un sueño ser compañera de Guerrero en la zaga azul. Carla valoró la calidad y desempeño de la guaraní.

"Para mi es un placer jugar con ella, también. La encuentro una excelente jugadora que ella puede aprender de mi como yo de ella. Es una niña súper carismática que lo ha hecho bien en su selección, gran jugadora y que tiene mucho futuro", concluyó Guerrero.