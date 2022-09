El ex capitán de Universidad de Chile, Luis Musrri reconoce que en la U las cosas no se están haciendo bien y espera que puedan superar este momento. Para el histórico es necesario recuperar la esencia, porque hoy por hoy el hincha no se siente identificado con su equipo.

La Universidad de Chile vive momentos de apremio y este jueves tienen un exámen potente para salvar la categoría. El duelo ante Palestino aparece como clave en la lucha por mejorar y zafar de la zona baja de la tabla, en lo que es el reestreno de Sebastián Miranda en el banco.

Pero el pueblo azul está nervioso e históricos lamentan lo que ocurre con el cuadro estudiantil, nadie rehuye a este instante. Ahora quien apareció fue Luis Musrri.

El histórico capitán de la U y que levantó en cinco oportunidades la copa de campeón, está atento a lo que pasa en su amado club, sin dejar de lado sus funciones en el presente que es ser técnico de San Antonio Unido.



En diálogo con el programa El Espacio de Segunda, el Fogonero tuvo breves, pero potentes palabras para lo que él percibe del presente de los laicos. "Imagínate cómo termino yo el fin de semana, primero con San Antonio y luego me vengo a ver a la U, mi estrés está por las nubes. Lo de la U ya es una cosa que todo el mundo ha dicho, encontrar otra respuesta sería súper reiterativo", fue la primera intervención de Musrri.

Sin embargo, poco a poco fue entregando un diagnóstico respecto a los sucesos del león. "Desde hace un tiempo hasta esta parte las cosas no se han venido haciendo bien bien, han tenido muy malas decisiones y yo se lo he dicho incluso a dirigentes que conozco que la U debe tener su propio modelo institucional sin copiar a nadie y lo que ha hecho últimamente Universidad de Chile es copiar cosas de otros lados que no le han resultado para nada. El que es de la U lo sabe y quién más que yo lo puede decir. Se han equivocado mucho, han tomado malas decisiones", aseveró el ex volante defensivo.

Musrri levantó cinco copas de primera división con la U (Prensa Universidad de Chile)

Pero el mensaje entregado después fue potente y que tiene relación con lo que percibe el aficionado de su plantel, de sus jugadores. "Lo que pasa con la U es que el hincha no se siente identificado con su equipo y lo primero que debe Universidad de Chile volver a hacer es que el hincha se sienta orgulloso de lo que ve en la cancha. Después si la cosas van bien, mal o más o menos dependerá de la calidad de los jugadores que vayan contratando, pero primero debe recuperar aquello que es su esencia. Si no lo hacen seguirán de tumbo en tumbo y no siendo la U que nosotros o que el hincha tanto quiere. Los que vestimos esa camiseta sabemos como es, la cosa va por ahí", enfatizó.

¿Se salvan del descenso? Es difícil, acá hay una cosa nivel, de capacidad. La U está en una media parecida a Coquimbo y La Serena, Antofagasta tiene más equipo y plantel que Universidad de Chile. Va a ser duro. Como hincha quiero que se salven" cerró el otrora líder azul.