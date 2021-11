Luka Tudor es categórico sobre el presente de la Universidad de Chile: "No sé si es tan malo que un equipo así descienda, hay que refundar al club"

Universidad de Chile está pasando un mal momento adentro y afuera de la cancha. El cuadro que ahora dirige Cristián Romero marcha en la 12va posición del Campeonato Nacional y comienza a mirar de reojo la parte baja de la tabla de posiciones.

Siete son los partidos que suma el cuadro estudiantil sin sumar de a tres puntos y a esto se le suma el lamentable incidente que aconteció en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde los hinchas ingresaron a increpar a los jugadores por el mal desempeño en las últimas fechas.

Uno de los que se refirió al presente de la U, fue el ex jugador y panelista de ESPN, Luka Tudor. El ex seleccionado nacional disparó en contra del desempeño del Romántico Viajero y lanzó una polémica frase.

"La U lleva cinco años perdidos, perdidos en el Hemisferio Norte, haciendo tonteras y equivocándose. Yo voy a decir algo que me van a liquidar: "Yo no sé si es tan malo que un equipo así descienda, porque realmente hay que refundar a la U completamente", aseveró Tudor en el programa ESPN F90 Chile.

"Ojo, no quiero eso. Pero realmente tiene que haber una crisis total como la que vivió Colo Colo el año pasado, que es: jugarse el último partido de la permanencia, para que se produzca un real análisis profundo de lo que se tiene que hacer", recalcó.

En esta misma línea, Tudor volvió a asegurar que "no quiero que la U se vaya para abajo porque a todos nos irve que la U esté en primera porque es mucho mejor", pero vaticinó que "si no tienes las cosas claras y el equipo no da, es lo mejor", sentenció.