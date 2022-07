Siguen las repercusiones por la dura derrota de Universidad de Chile en la agonía ante O'Higgins de Rancagua. El elenco universitario quedó en un incómodo duodécimo lugar, a tan cinco unidades del descenso directo, algo que no es bien visto por los hinchas azules.

Recordar que el próximo encuentro será ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, donde ambos equipos llegan con un dispar momento.

Manuel De Tezanos Pinto, periodista de TNT Sports, utilizó su programa de Youtube llamado Balong para realizar un duro análisis de lo que está viviendo el cuadro azul como institución en los últimos años.

"Nadie da la cara. Lo peor de ser hincha de la U no es la mala campaña, puede pasar que tu equipo tenga una mala campaña, pero es que nadie da la cara", partió diciendo el reconocido rostro de televisión.

La U atraviesa un difícil momento institucional y en el terreno de juego | Foto: Agencia Uno

Agregando que "es brutal que se hayan expropiado así de la U. Antes había elecciones populares para elegir a su presidente y ahora pasaron a esta cofradía, donde no hay claridad de los nombres de los dueños".

"Si la U se va a la B o si vuelve a perder un Superclásico de manera humillante, no sé lo que va a pasar. La uníca manera de que esto se acabe es impulsar una ley que de transparencia en la propiedad de clubes, que no se pueda tener palos blancos y que no se pasen jugadores del mismo equipo", cerró.