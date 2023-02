A tan solo horas del partido entre Universidad de Chile y Palestino por la tercera fecha del Campeonato Nacional, una decisión de Mauricio Pellegrino llamó la atención de los hinchas azules de cara al trascendental encuentro.

Y es que Darío Osorio y Lucas Assadi, dos grandes promesas del fútbol chileno, tendrán que esperar su oportunidad y veran el partido en el banco de suplentes, algo que los bullangueros pensaban que no ocurriría y todos pensaban que serían titulares en el recinto de La Cisterna.

Pellegrino sorprendió y dejó afuera a Assadi y Osorio | Foto: Agencia Uno

Esta situación también sorprendió a Marcos González, histórico defensor de la U, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a este tema.

"No sé la verdad si habrán tenido alguna molestia física o algo para no usarlos, vamos a ver como andan los muchachos", partió diciendo

Para luego, remarcar que "es raro, es porque todo el mundo estaba esperando que llegaran los muchachos para hacerlos jugar porque sí o sí necesitamos levantar a la Universidad de Chile".

"El equipo no se salva por poner jóvenes, se salva porque pones lo mejor que tienes. Que hayan tenido un mal Sudamericano no es razón para después no llegar a jugar en tu club", concluyó Lobo del Aire.