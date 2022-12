Mauricio Pinilla retrocede con Matías Zaldivia: “Se me salió la cadena, le ofrezco disculpas”

La llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile ha traído dimes y diretes por parte de varios opinólogos en los diversos medios de comunicación, a lo que se ha sumado a las críticas por parte de la hinchada del elenco universitario en las redes sociales.

Hace unos días, Mauricio Pinilla y Cristián Caamaño se enfrascaron una discusión en el programa Deportes Agricultura sobre este tema. "O sea que vamos a seguir con el tema de estar trayendo jugadores de Colo Colo para la U", dijo en su momento Pinigol.

A Pinilla no le gustó en su momento la contratación de Zaldivia | Foto: Agencia Uno

Y fue este jueves que en el mismo programa que cuando estaban por analizar el tema del fichaje de Zaldivia al Romántico Viajero, el ex futbolista pidió la palabra para hablar.

"La semana pasada en un exabrupto y una discusión que tuve con el señor Cristián Caamaño se me salió un poco la cadena. Yo efectivamente le quiero pedir las disculpas pertinentes al señor Matías Zaldivia porque lo conozco, sé que es un excelente profesional y no soy quien para juzgar o decir donde uno tiene que trabajar o desarrollar su profesión. Les quiero pedir las disculpas públicas", arrancó diciendo el ex ariete azul.

Agregando que "fue un comentario desafortunado, desatinado y nosotros como medio de comunicación en estos tiempos tan violentos creemos que tenemos la obligación de ser más consecuentes con nuestras palabras. Les deseo todo el éxito del mundo y no tengo dudas que con sus condiciones y características futbolísticas puede ser un gran aporte independiente de su pasado"

"Él tiene que jugar como lo ha hecho en los últimos años en Colo Colo, es un jugador de mucha calidad. Efectivamente tiene un pasado colocolino y ha salido con la manito ahí, obviamente porque está defendiendo los colores de Colo Colo, ha salido muchas veces campeón y ahora se encuentra en la vereda de al frente. Se sacó la camiseta de Colo Colo, se puso la azul y tiene que defender a la U y su escudo a muerte", finalizó.