Momentos de incertidumbre viven en Universidad de Chile con la situación deportiva. Este miércoles tienen un duelo clave ante Coquimbo Unido en la lucha por evitar el descenso.

Por su parte, este lunes el presidente de Azul Azul, Michael Clark rompió el silencio y conversó con Al Aire Libre de Radio Cooperativa y se refirió a varios tópicos y uno de ellos el verdadero sueño que tienen los fanáticos de la U, que es el estadio propio.



Clark tuvo palabras para esa arista y no escondió que este tema ya pasa a tener carácter de urgente. "En la U siempre ha existido un anhelo histórico que es poder tener un estadio, yo creo que ese anhelo deja de serlo y pasa a ser una necesidad, porque hoy día conseguir estadios se hace muy díficil. Hay ensañamiento de ciertas autoridades y los aforos los reducen", señaló el timonel.

En relación a los costos de los partidos, el empresario sostuvo que "los partidos de la U son más caros entre guardias, rejas y hoy, como una manera de asegurar la continudad operacional, y el club cuando cuente con un estadio el rendimiento va a subir de manera considerable en sentido de pertenencia, generas ingresos y pemite a su vez poder retroalimentar un plantel más competitivo", añadió.

Valparaíso, Santa Laura, Talca y Nacional son los cuatro recintos donde la U ha sido local este 2022 (Archivo)

Sobre en qué momento del proyecto se encuentran, el presidente de la concesionaria detalló que están siguiendo una serie de pasos necesarios para poder lograr materializar dicha anhelo. "Lo primero en una evaluación seria es tener un sedazo y cuáles son las condiciones técnicas a cumplir para construir un estadio. Como club, esa primera etapa la tenemos trabajada. Tenemos un sedazo por el cual pasar potenciales terrenos. Ahora estamos en la etapa de buscar qué terrenos son viables técnicamente para hacer un estadio. Luego entran obviamente otras condiciones: si es factible, el apoyo de la comunidad, el precio de suelo, potenciales usos que se le puede dar en shows y espectáculos. No es un proyecto rápido, hay que trabajarlo, pero la U necesita tener su casa".

Para finalizar, Michael Clark no dudó en manifestar que es mejor no ventilar tanto el tema, algo que sí se hizo en la pasado, "hacer un estadio no es fácil. Y se han hecho intentos en el pasado que no han prosperado por A,B o C motivos. Y uno de esos fue que se hizo público, aparecen ciertas agendas y los proyectos que se veían viables ya no lo son. Prefiero trabajar con la boca cerrada, de bajo perfil y hacer lo más posible antes de que se haga público", cerró.