Universidad de Chile hizo la presentación oficial de Nery Domínguez hace algunos días y el argentino ya está a disposición del entrenador uruguayo Diego López para afrontar la segunda parte del Campeonato Nacional y seguir la senda de los triunfos de la mano del ex Brescia de Italia.

Este martes 5 de julio el futbolista asistió a su primera conferencia de prensa y vivirá su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul.

Recordar que el ex zaguero-volante central de Racing Club Avellaneda compartió camarín con Eugenio Mena y Marcelo Díaz, dos hombres identificados con la U y que los hinchas tienen gratos recuerdo, es por eso que fue consultado sobre la posibilidad de volver a jugar juntos.

"Los tuve de compañeros varios años a ellos dos, están muy identificados con el club", comenzó diciendo de ambos futbolistas.

Ambos jugadores dejaron una huella imborrable en los fanáticos azules | Foto: Agencia Uno

"Me hablaron muy bien de la U y no se equivocaron, la verdad que no depende de mí que si en un futuro seremos compañeros, pero son jugadores de selección y de jerarquía. Me encantaría, pero eso no me corresponde", concluyó.

Hay que recalcar que "Carepato" Díaz actualmente se encuentra en Libertad de Paraguay y en más de alguna ocasión ha mostrado sus ganas por retornar al Romántico Viajero, mientras que el "Keno" finaliza contrato a finales de 2022 y aún no existe una oferta formal.