Pancho Eguiluz pone en duda la posible llegada de Marcelo Díaz a la U: "Tarde o temprano tiene que volver, pero yo no se si este semestre es el momento"

La Universidad de Chile quiere armar un plantel competitivo para la segunda parte del Campeonato Nacional, para eso los dirigentes azules ya contrataron a Emmanuel Ojeda y todo parece indicar que Nery Domínguez está a solo días de recalar en el elenco laico.

Pero uno de los nombres que más ha sonado con fuerza para llegar al Romántico Viajero es Marcelo Díaz. El actual volante de Libertad de Paraguay en más de alguna ocasión ha mostrado su deseo de retornar al equipo que lo vio nacer futbolíscamente y donde tiene los mejores recuerdos: levantó tres títulos nacional y la Copa Sudamericana.

Uno de los que se refirió a la posible llegada de "Carepato" a la U es el periodista Francisco Equiluz, quien se tomó un momento y conversó con Bolavip Chile sobre esta situación.

"A mí me parece que el nivel de Marcelo Díaz es de un nivel muy superior al que tiene hoy en día el plantel de la U. Si ambas partes llegan a un acuerdo y estando físicamente apto, le puede aportar mucho a la U, sobretodo si el equipo quiere salida limpia o un jugador que se mete entre los centrales, puede ser un tremendo aporte", comenzó diciendo el panelista de Todo Es Cancha.

Todo parece indicar que Díaz es del gusto de López en la U | Foto: Agencia Uno

"No se si la necesidad del equipo pasa por traer un volante central, ya trajeron a uno como Ojeda (Emmanuel) y hay otros volantes en el plantel y me parece que hay una sobreexplotación: está Brun, esta Seymour, está Gallegos,etc. Insisto, tienen muchos menos categorías que Díaz, pero me parece una posición cubierta", complementó.

ver también Rivas pide mesura por la posible llegada de Díaz a la U

"Tarde o temprano tiene que volver a la U, pero yo no se si este semestre es el momento porque la necesidad para mí pasan básicamente por los zagueros centrales y de repente un delantero que acompañe a Palacios (Cristian)", cerró.