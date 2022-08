El presente de Universidad de Chile es materia de análisis para todos y, uno que no se marginó de hablar de la actualidad de la U y Diego López fue Rodrigo Goldberg, quien cree que el estratega uruguayo no debe estar nada de cómodo en los azules.

Polaco Goldberg cree que Diego López está incómodo en Universidad de Chile: "No debe estar ni cerca de estar conforme, pero no puede decir otra cosa"

En Universidad de Chile escasean las risas últimamente por la actualidad que vive el plantel, el cual está a tres puntos del descenso y no consigue los resultados necesarios para salir del incómodo lugar en el que se encuentra hoy por hoy.

SI bien Diego López ha exhibido mejoras en el equipo respecto a cómo jugaba con Santiago Escobar, lo cierto es que el uruguayo no ha podido ver traducido esos progresos en resultados y actualmente convive con la realidad de poder caer a la Primera B.

Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg, ex jugador y gerente deportivo de Universidad de Chile, sacó la voz en Al Aire Libre de Radio Cooperativa y habló sobre el momento azul, específicamente de Diego López y cómo se debe sentir -a su criterio- en la U.

Diego López no la está pasando nada de bien en Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

“Creo que se dio cuenta de que no puede jugar a lo que quiere. Y está tratando de adaptarse con lo que tiene. Va a tratar de sacarle jugo al limón donde más pueda, pero después de haberle revisado cómo jugaba el Peñarol que dirigió y en Italia es bien distinto a cómo lo hace ahora”, comenzó diciendo ‘Polaco’.

Bajo esa misma línea, Goldberg cree que López no está nada de cómodo con el presente que vive actualmente la Universidad de Chile: “No debe estar ni cerca de estar conforme, lo firmo, pero no puede decir otra cosa”.

El ex azul siguió hincando el diente bajo el mismo punto: “Es un plantel de muchos jugadores jóvenes, que no están acostumbrados a estar todos los días en la noticia, en la palestra. Él sabe que si no mide sus palabras o si dice la verdad de lo que piensa, olvídate, puede ser una palada extra de tierra encima para el plantel. ¿Para qué lo va a hacer?”, cerró.

ver también Pato Rubio molesto con decisiones de Diego López y lanza dura frase

Diego López y Universidad de Chile tendrán dos desafíos ante Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile 2022 antes de enfrentar a Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2022, compromiso que se asoma como clave para el estratega uruguayo de la U.