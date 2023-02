Las apuestas están para cumplirse. Y eso es lo que tendrá que hacer el periodista Jorge "Coke" Hevia, luego que el 31 de agosto de 2022 señalara que Darío Osorio no continuaría en la Universidad de Chile de cara a la temporada 2023, algo que estuvo cerca de concretarse tras el incesante interés de varios clubes de Europa, tal es el caso del AC Milan de Italia, club que ofertó pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Fue a través de Twitter que se hizo pública esta apuesta, luego que un seguidor del periodista le hiciera una pregunta que llamó la atención en la red del pajarito.

"Ya pero se va o vendes humo siempre?", le consultó tajantemente el cibernauta, a lo que el conductor de Pauta de Juego no tardó en responder. "Temporada 2023 si está en la U le pago un asado amigo", le indicó el hijo del reconocido animador de televisión.

La continuidad de Osorio hizo ganar una apuesta a un hincha de la U | Foto: Agencia Uno

"Osorio me dará la permanencia y un asado, me gusta esta idea", remarcó el tuitero llamado Matías Abello, hincha acérrimo del Romántico Viajero.

Ya han pasado varios meses y Bolavip Chile se contactó con el profesional de las comunicaciones para saber si finalmente se concretará o no ese tan ansiado asado.

"No es fácil de hacer, pero lo que podemos hacer es la producción. Juntemosno por ahí y me tomo una piscola con ellos, después de eso me voy", apuntó Hevia.

Para finalizar, dejó en claro que 'no se echará para atrás'. "Podemos hacerla, feliz. Me pasa por andar creyendo en fuentes que no debería", expresó el comentarisa entre risas.