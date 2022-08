Siguen las repercusiones por los polémicos dichos de José Luis Villanueva en la despedida del Estadio San Carlos de Apoquindo, partido donde la Universidad Católica derrotó a Audax Italiano y avanzó a los cuartos de final de la Copa Chile.

"Aquí vamos a tocar la oreja un poquitito. Es muy difícil tener estadio, hay que equipos que no han tenido y probablemente no vayan a tener. Nosotros tenemos, tuvimos y tendremos", fueron las palabras del ex delantero de la UC que generó el repudio de ex jugadores azules.

Uno que alzó la voz fue el ex entrenador de Audax Italiano, Raúl Toro, quien no escondió su corazón azul y habló con pasión con Bolavip Chile sobre los dichos de Villanueva.

"Con lo delicado o no delicado, la U vaya primero o último, entre nosotros los jugadores y ex jugadores no tenemos que estar en esa. Esas son bajezas que dicen para llegar al público, a la masa, al hincha, hay una palabra que se llama respeto y el que no la tiene no la tiene no más", aseguró el ex adiestrador.

Villanueva está en el ojo del huracán por sus dichos | Foto: Agencia Uno

"Yo nunca haría eso, cuando uno le toca la oreja a un equipo contrario se la van a jugar todas y no hay para que, sobretodo para alguien que está ligado al fútbol", complementó.

Recordar que el Romántico Viajero y el elenco de la Franja Cruzada se verán las caras este fin de semana por el Campeonato Nacional en una nueva versión del Clásico Universitario.