El histórico relator de Radio Agricultura, José Pepe Ormazabal, no le perdonó los dichos a Alexis Sánchez sobre que le daba lo mismo retirarse en Colo Colo, la Universidad de Chile y Universidad Católica.

Siguen las repercusiones por los polémicos dichos de Alexis Sánchez acerca de su retiro del fútbol profesional. Y es que si bien el Niño Maravilla vistió las camisetas de Cobreloa y Colo Colo, donde levantó un título, siempre se le ha vinculado afectivamente a Universidad de Chile pero todo parece indicar que la posibilidad de ver al jugdor de 34 años vestido de azul se comienza a esfumar rápidamente.

"Mi sueño es terminar en Tocopilla jugando en Tercera, Segunda y Primera División. Quiero terminar jugando en Tocopilla...Me abro a todas las posibilidades, pero no puedo decir cuál. Puedo jugar en la U, Católica, Colo Colo, porque amo el fútbol", dijo anoche en una entrevista con TVN, lo que generó una ola de críticas de los hinchas nacionales.

Sánchez le ha hecho diferentes guiños a la U a lo largo de su carrera | Foto: Archivo

En ese contexto, José Pepe Ormazabal, histórico relator del fútbol chileno y de Radio Agricultura, habló en exclusiva con Bolavip Chile sobre esta situación y criticó duramente al actual jugador del Olympique de Marsella.

"Desencanto total porque toda la gente de la U pensó que él se iba a retirar en la U como lo señalaba, pero ayer no descartó jugar en Colo Colo y en Católica y ahí creo que está el golpe para los hinchas azules. Además, puso a todos en el mismo nivel, no me gustó sus dichos, decepción y desencanto total", destacó el locutor radial.

"Alexis (Sánchez) le vendió humo a la gente de la U porque si ahora dice que puede terminar en Tocopilla o en los otros equipos vendió humo", sentenció.

Vale recordar que Sánchez se está preparando para lo que será el partido entre la Selección Chilena y la de Paraguay, amistoso que se disputará este lunes 27 de marzo en el Estadio Monumental.