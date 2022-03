El ex Director Deportivo de la U habló en Al Aire Libre de Cooperativa y afirmó que "si Roggiero se equivocó que lo arregle, para eso está".

Rodrigo Goldberg y una posible salida de Luis Roggiero de la U: "No echen por la borda lo que comenzaron a planificar el año pasado"

La Universidad de Chile no lo está pasando para nada bien en la tabla de posiciones del presente Campeonato Nacional. Los Azules acumulan tres derrotas consecutivas y ven como se les escapa la idea de pelear un nuevo título nacional.

Los hinchas del Romántico Viajero han mostrado su enojo en las diversas redes sociales por el estilo de juego que ha implementado Santiago Escobar en las últimas fechas, hinchas quienes tuvieron que ver como el equipo de sus amores cayó ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Fue el propio Luis Roggiero, quien salió a respaldar a Escobar luego de las derrotas y las criticas de los hinchas no tardaron en llegar para el ex Independiente del Valle.

"Yo no estoy en tan desacuerdo de que si a Santiago Escobar le va mal se vaya, lo que si me parece grave y que no está bien y es lo que están pidiendo muchos hinchas de la U, es que se vaya él y Luis Roggiero", comenzó diciendo Goldberg en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa.

"Si él (Roggiero) armó este plantel y trajo este DT, se puede haber equivocado y debe tener la capacidad de resarcir el error y traer otro entrenador y luego reforzarse en junio. Pero si de nuevo vas a sacar al hombre que lo hiciste salir de Ecuador, dejar su prestigio y todo y lo vas a cortar a la primera, personalmente no me parece", agregó.

En la misma línea, sentenció que "si se equivocó que lo arregle, para eso está. Pero creo que ese constante loop que hay no creo que se benificioso para ningún equipo. No echen por la borda lo que comenzaron a planificar el año pasado", cerró.