Sandrino Castec agradece a la U en su aniversario 95: "Me dio la oportunidad de ser compañero del mejor entrenador de todos los tiempos: Manuel Pellegrini"

Un año más de historia cumple el club Universidad de Chile. Ya son 95 años de dulce y agraz, donde varios jugadores han pasado por uno de los equipos más importantes de Sudamérica y del fútbol chileno, tal es el caso de Sandrino Castec, delantero de la época de los 80 que resaltó en el elenco universitario.

Si bien el "Bombardero" parecía que su carrera no iba a despegar, pero en 1980 de la mano de Fernando Riera explotó y pudo anotar 10 goles que lo catapultaron a participar en la Selección Chilena y fue fundamental junto a Héctor Hoffens para que la U lograse la clasificación a la Copa Libertadores.

Castec se tomó un momento para recordar con Bolavip Chile su paso por el Romántico Viajero y agradecer a los miles de hinchas de la U por su cariño cada vez que vistió la camiseta azul.

"No me queda más que desearle un buen año y ojalá se venga algo bueno con este nuevo entrenador", partió diciendo el ex ariete azul.

Castec junto a Manuel Pellegrini y varios jugadores más de la Universidad de Chile | Foto: Archivo

"Como jugador recuerdo la enseñanza que me dejó Fernando Riera. Yo creo que el me llevó por un camino muy bueno y conocimos a un tipo exitoso y de tener de compañero a Manuel Pellegrini, el mejor técnico de todos los tiempos", agregó Castec.

Para finalizar, el ex Audax Italiano recordó el que para él fue el gol más lindo en la U. "No se si es el más importante pero el gol que le hago a Católica de mitad de cancha a Patricio Toledo en el arco norte, es un verdadero golazo", sentenció.