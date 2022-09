Universidad de Chile realizó la última práctica en el Centro Deportivo Azul con miras al duelo frente a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde sumar se hace muy urgente.

Ahora con Sebastián Miranda en el banco tras la partida de Diego López, los azules apuestan a todo en estas seis fechas que restan y donde el objetivo es zafar de la zona de descenso.

Una de esas tareas del estratega es recuperar a algunos jugadores, entre ellos a Pablo Aránguiz. El mediocampista realizó buenas presentaciones en el paso anterior de Miranda, anotando goles y dando asistencias.



Sobre cuál es la fórmula para recuperar a Aránguiz, el entrenador sostuvo hoy en conferencia que "a lo mejor yo corro con una ventaja y es que yo conozco a Pablo desde chico, desde sus inicios y yo estaba terminando mi carrera. Yo se el gran jugador que es Pablo y espero poder reencantarlo y direccionarlo en su carrera porque todos sabemos la virtudes que él tiene y mi único medio para eso es el trabajo".

Miranda quiere reencantar a Aránguiz (Agencia Uno)

Trabajo que también hay que realizarlo con otros elementos, donde se les extraña en relación al inicio de temporada y lo complejo que es decidir por los convocados a cada partido. "Convencerlos a todos al Chorri, a Franco Lobos a muchos jugadores que a lo mejor no han tenido el protagonismo o la oportunidad de jugar . La única diferencia de la vez anterior es que tengo a todos los jugadores a disposición, todos, y eso para mi es muy bueno, me pone en una situación complicada, sí, porque tengo que tomar decisiones. Son 28 jugadores, tengo que citar 18, juegan 11 y tengo cinco cambios, se los dije a ellos, voy a tratar de mejorar el rendimiento de todos, sea titular, sea reserva, no esté citado, porque al final necesitamos a todos".

Finalmente, Miranda comentó que ha ido con total sinceridad con todos sus jugadores en relación a lo que va a realizar en este compromiso y en los venideros. "No puedo dejar afuera a nadie, tengo que tomar una decisión y la decisión que tome estoy pensando en el bien del club, en el bien del equipo y en el partido de mañana. He sido muy sincero y la única forma de recuperar el nivel de todos es cpon el trabajo, con mi trabajo, con el de mi cuerpo técnico para poder elevar los rendimientos individuales que nos llevarán a tener mejores resultados", cerró el técnico.