Universidad de Chile está poniendo su marcha a punto para afrontar la temporada 2022 de la mejor manera, pues ya no quieren volver a pasar por un momento similar al del 2021 y para eso es que se han tomado decisiones drásticas.

Fernando Solabarrieta entregó su opinión con relación a labor que está realizando el gerente deportivo Luis Roggiero, quien ya eligió a Santiago Escobar como el nuevo entrenador de los azules hace unos días atrás.

"Para mi gusto, el tan esperado inicio de trabajo de Roggiero me suena hasta ahora como una improvisación permanente. Llega sin técnico, confirma a quien había dejado como interino (Esteban Valencia), se equivoca y le acepta la renuncia para no decir que lo sacó. Está bien, le acepta la renuncia y después trae otro interino (Cristián Romero). Esto ya viene de antes, pero la U espera tomar decisiones luego de un año complejo hasta el mes de septiembre", dijo el periodista en ESPN 90 Chile.

Además, el comunicador cree que el ecuatoriano se sumó a aquellas malas decisiones que estaban acatando en la institución y que le pudo costar caro con la pérdida de la categoría en el último partido del Campeonato Nacional 2021.

"Alguien que viene a encargarse de ese trabajo no puede tener atenuantes. 'No pude conseguir técnico' ¿Para qué te traen entonces? Quiero recordar que eso le pudo haber costado, estuvo por todas estas decisiones, a cinco minutos de elegir un técnico para Primera B y cuando se suponía que venía a alguien para tratar de enmendar ese rumbo (no prolongar el interinato de Valencia) no solo no lo enmendó, sino que se sumó a los errores". sentenció.

Por el momento, Roggiero continúa elaborando la conformación del plantel para el año venidero, donde esperan traer más nombres en los próximos al ya confirmado primer refuerzo como fue Ronnie Fernández.