Fernando Agustín Tapia realizó un análisis de la derrota de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido que no dejó indiferente a ningún hincha azul.

Una nueva derrota sumó Universidad de Chile. En el primer partido oficial del 2023 y en el debut de Mauricio Pellegrino en la banca azul, el Romántico Viajero no pudo doblegar la férrea defensa de Coquimbo Unido y terminó sucumbiendo por 2 a 0 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso, partido válido por la Copa de Verano.

Los pupilos del ex Vélez Sarfield de Argentina se vieron imprecisos a la hora de tocar el balón y los Piratas aprovecharon las deficiencias defensivas para quedarse con el cotejo, lo que generó el enojo y malestar de los hinchas azules en las diversas redes sociales.

Zaldivia fue uno de los tantos refuerzos que vieron acción en la Cuarta Región | Foto: Jorge Díaz / Agencia VS

Uno que alzó la voz por la dura caída del elenco laico fue Fernando Agustín Tapia, panelista del programa Pauta de Juego, quien realizó un análisis que no dejó indeferente a nadie.

"Yo entiendo el balazo que recibe el hincha de la U porque se generan expectativas cada vez que comienza un año y en este han llegado buenos nombres, pero más allá del resultado el equipo no mostró muchas ideas y faltan tres semanas para el debut oficial. No deja de ser una realidad que es una mala señal para el hincha que lleva 4 años sufriendo con esto", remarcó el comunicador.

"¿Sabes qué es lo más grave? Más allá que no hay respuesta física y que el equipo esté pesado porque viene saliendo de vacaciones y está en una pretemporada, pero lo que es alarmante es que el equipo no muestre algún atismo de algún funcionamiento o de una mecanización, no voy a encender alarma roja pero es preocupante eso", agregó.

Por último, vino la frase para el bronce. "En el caso de la U, no te puedes transformar en el Sportivo Perder. Hay que comprender el fastidio del hincha. El Sportivo Perder, si la U se acostumbró a perder y es un equipo grande", sentenció.