Tras un amarga temporada, comienza una reestructuración completa en Universidad de Chile. Y es que los azules ya no contarán con Sebastián Miranda como entrenador y buscan rápidamente al sucesor para que se haga cargo del equipo en la campaña 2023, donde el Romántico Viajero intentará dejar atrás años de mal rendimiento.

El periodista Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, utilizó el programa para dar a conocer su candidato para ser el nuevo gerente técnico del cuadro laico.

"¿Sabes a quién yo traigo para reestructurar a la U? Se van a reír, me van a matar. Hubo una época que la U estaba más mal que hoy día y ordenó a la U de pe a pa, no como técnico. Es un hombre que jugó en la U, hizo renacer al equipo en los años 90, ordenó el naipe con nada, entonces cuando yo hablo que la dirigencia no sabe entonces traigan a un hombre que sabe como Arturo Salah. Yo lo quiero en la gerencia técnica con Mayo y puede ser una dupla transformadora en Universidad de Chile", comenzó diciendo el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports.

Salah dirigió a la U entre 1992−1994 y 2007−2008 | Foto: Agencia Uno

Agregando que "Salah es un hombre que reformuló a la U ¿Por qué lo antiguo no sirve? ¿Por qué quieren a hueo.. de 30 años para que salven a la U? Eso no es ser retrogrado, es buscar las personas idóneas, que puedan llevar a la U otra vez a instancias grandes y esos son los tipos con experiencias".

"Para mí si yo fuera socio de Sartor, le pediría a Federico Valdés que vuelva a la U, sería ideal como presidente y a Arturo Salah como gerente técnico con Manuel Mayo. Salah en los 90 empezó a traer a los Fabián Guevara, cuando formó un equipo competitivo que después tomó el Lulo Socias, sacó bicampeón al equipo de la U y se instauró como una institución sólida", complementó.

"Yo no confío en esta directiva a menos que llegue Federico Valdés y si se quiere quedar Clark que se asesore con gente que sabe como Salah. Viejo, denme un puesto en la U y yo dejo la cag.., la dupla Salah-Awad andaría espectacular y seríamos campeones en 2 años", cerró Awad.